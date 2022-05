Concerts MUSIK’AMIS Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Concerts MUSIK’AMIS Dijon, 18 mai 2022, Dijon. Concerts MUSIK’AMIS Eglise Protestante 14 Boulevard de Brosses Dijon

2022-05-18 – 2022-05-18 Eglise Protestante 14 Boulevard de Brosses

Dijon Côte-d’Or L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE DIJO nDIRECTION ALEXANDRA CRAVERO MERCREDI 18 MAI LE TRIO CHIMERES » n Avec Roxane CHALARD soprano, Jean-Lou LOGER violoncelle, Chloé DUCRAY, harpiste JEUDI 19 MAI l’ensemble orchestral n DU BOUT DES DOIGTS REVERIES VENDREDI 20 MAI (version concert ) n WERTHER de Jules MASSENET nAvec Irina DE BAGHY, mezzo-soprano, Georges WANIS, ténor https://www.eglise-protestante-unie.fr/dijon-beaune-et-cote-d-or-pA0716 L’EGLISE PROTESTANTE UNIE DE DIJO nDIRECTION ALEXANDRA CRAVERO MERCREDI 18 MAI LE TRIO CHIMERES » n Avec Roxane CHALARD soprano, Jean-Lou LOGER violoncelle, Chloé DUCRAY, harpiste JEUDI 19 MAI l’ensemble orchestral n DU BOUT DES DOIGTS REVERIES VENDREDI 20 MAI (version concert ) n WERTHER de Jules MASSENET nAvec Irina DE BAGHY, mezzo-soprano, Georges WANIS, ténor Eglise Protestante 14 Boulevard de Brosses Dijon

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Eglise Protestante 14 Boulevard de Brosses Ville Dijon lieuville Eglise Protestante 14 Boulevard de Brosses Dijon Departement Côte-d’Or

Dijon Dijon Côte-d’Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Concerts MUSIK’AMIS Dijon 2022-05-18 was last modified: by Concerts MUSIK’AMIS Dijon Dijon 18 mai 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d’Or