le samedi 14 mai à 21:15

Les élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt vous invitent au musée Paul Belmondo. Au programme : * Ouverture de la flûte enchantée de Mozart-duo de flûtes * P.Hindemith, Rondo pour 3 guitares * F. Moreno Torroba, Estampas pour 4 guitares

Le concert aura lieu dans les salles du musée si le temps est incertain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:15:00 2022-05-14T21:40:00

