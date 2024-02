Concerts Metal Night Salle du Grès Martigues, samedi 16 mars 2024.

GrouDoudou Events organise une énorme soirée Stoner / Rock / Metal à la salle du Grès à Martigues. Avec The warm Lair, Murder at the Pony Club et Colosse. Ca va envoyer du bon son !

Présence de La librairie l’Argonaute et le salon tattoo Fat Line Family.

The warm Lair.

Le style du groupe est très marqué du Hard des 70’s mais se balade souvent entre Heavy, Blues et Western Spaghetti. Les guitares sont old school mais la basse et la batterie plus modernes, font de ce groupe quelque chose de différent, puissant et nerveux.



Murder At The Pony Club.

M.A.T.P.C, groupe de gros rock alternatif avec une pointe de

Stoner/Punk est né dans les environs de Montpellier.

2019-2020, le groupe évolue et se consolide avec l’arrivée d’une nouvelle section basse/batterie. Le nouveau line-up enchaîne les concerts et passe un cran au-dessus, il se retrouve administré par ‘No Need Name’ . Ceci donne lieu à une belle série de concerts/festivals programmés dans toute la région.

2021-2022, les concerts reprennent, le groupe en profite pour changer de studio et va chez Fat-Lab-Studio pour donner naissance à deux nouveaux titres qui devraient sortir dans l’année

L’histoire continue !!!!



Colosse.

Colosse est le nom du projet. Un nom qui n’est pas choisi au hasard puisqu’il reflète l’esprit que dégage la musique: massive, brute et pure. Les morceaux distillent un mélange détonnant de punk, de rock garage bien énervé et de métal.

Ajoutons que, la force du colosse est aussi sa faiblesse. Il est imposant et il défie les lois de la nature.

Le projet Colosse est un projet humain, pur, authentique et imparfait par nature.

Seb revendique parmi ses influences des groupes tels que Metallica et Megadeth (bien entendu) mais aussi les grands noms de la scène de Seattle: Foo fighters, Alice in chains ou Soundgarden.

Bientôt Fred, Alex et Zach rejoignent l’aventure et c’est en 2022 qu’ils signent le label M&O et sortent leur album Origin . 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16 23:00:00

Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur groudoudou.events@gmail.com

