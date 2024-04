CONCERTS MASSILLAN Teyran, jeudi 25 avril 2024.

CONCERTS MASSILLAN Teyran Hérault

Le jeudi 25 avril le groupe SOMOS GENTE nous fera le plaisir de venir au Domaine !

Créé durant l’hiver 2021 par la rencontre entre quatre musiciens issus de la scène montpelliéraine, Somos Gente est un sextet de musique salsa qui explore un répertoire essentiellement cubain et qui vous propose des compositions originales, offrant une expérience musicale authentique et rythmée !

LIVE https://youtu.be/nYilORnNTX0?si=VMmASeZYTnJyLUWi

LE FACEBOOK https://www.facebook.com/somosgentemtp

Côté bar, retrouvez les vins du Domaine au verre et à la bouteille et de la bière locale.

Côté restauration, des foodtrucks seront présents.

Concert prévu en intérieur 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:00:00

fin : 2024-04-25

Teyran 34820 Hérault Occitanie commercial@massillan.fr

