2023-02-25 20:30:00 – 2023-02-25 23:30:00

Cotes-d’Armor Double concert à l’Eprouvette ! On accueille avec joie deux artistes en or, pour une soirée inédite. – 20h30 : Mary L*Astérisk

Mary* est une chanteuse, guitariste, compositrice aux textes ciselés, à la poésie percussive, au groove smoothisant dont elle seule a le secret. Depuis 15 ans, l’artiste trace sa route en France ou ailleurs, et essaime une chanson française dépoussiérée, emprunte de trip hop, de rap, de pop. Connue pour son jeu de guitare au looper et ses vers scandés entre rap et chanson pop française, elle présente aujourd’hui ces compositions aux arrangements épurés, qui laisse place à une mise à nue sans chichi emplie d’émotions. – 22h : ALEE

ALEE revient avec son nouvel album, Nouveau Printemps, écrit pendant le confinement. Le chanteur, incontournable de la scène rap rennaise, se livre ici dans des textes toujours engagés, justes et sincères. Quand on nous parle d’Alee, c’est pour décrire un artiste humble et accessible, proche du public, aux mélodies accrocheuses qui font chanter à tue tête. Alee a collaboré et partagé des scènes avec des musiciens tels que Tryo, La Rue Ketanou, HK, Le Pied de la Pompe. L’Eprouvette est ouverte dès 15h le samedi.

Prix libre et conscient (conseillé 10€)

