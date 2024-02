CONCERTS LOMAN + Ô LAKE [EXTENDED] FGO-Barbara Paris, mardi 5 mars 2024.

Le mardi 05 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

Release party de Loman + Ô Lake [Extended]

Ô Lake est le projet néo-classique aux influences pop

de Sylvain Texier. Délivrant une poésie sonore authentique, le musicien

nous emporte vers de nouveaux rivages où les mots se font oublier pour

laisser place aux notes de piano rassurantes et aux émotions vibrantes

des machines. Pour Ô Lake [Extended], accompagné du

Quatuor à cordes Elmire et de Gérald Rogez, Sylvain Texier s’affranchit

des codes et entremêle habillement musique électronique et musique

classique.

Loman est un artiste multi-instrumentiste à la

frontière entre électro et pop où productions nerveuses et voix sensible

s’entremêlent. Influencé aussi bien par les beats électroniques

d’Apparat que par la poésie de Ryuichi Sakamoto, Loman crée un large

panel de sons et de textures pour stimuler notre imagination et déploie

petit à petit un univers fait d’énigmes et de contrastes, accompagnant

son travail d’illustrations minimalistes et surréalistes. Prochain EP (8 février 2024) sur le label de Vitalic, Citizen Records / Clivage Music.

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Paris

Contact : https://fgo-barbara.fr/programmation/loman-o-lake-extended-o-lake-extended https://my.weezevent.com/loman-o-lake-extended

Lucas Sellier Loman