Concerts : Par l’association Bulles de Culture en partenariat avec la ville d’Elbeuf sur Seine et L’EMIJ. Venez vivre une expérience de concert de proximité, dans une atmosphère chaleureuse, simple, sans technologie de pointe. Venez vous plonger dans une ambiance sonore quasi-acoustique, aux plus près des artistes. Retrouvez nous au théâtre des Bains Douches d’Elbeuf pour un moment convivial d’échange et de partage. • 20 mai : Molko Trio • 17 juin : Bulles de Funk **Rendez-vous vendredi 20 mai, à 18h30, au Théâtre des Bains Douches.** Tarifs : entre 5 et 10 € l’entrée, selon vos possibilités. Réservation conseillée par mail : [labd@gmail.com](mailto:labd@gmail.com)

5€ à 10€

