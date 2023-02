Concerts – Les vendredis de la Chartreuse, 24 mars 2023, Molsheim Molsheim.

Concerts – Les vendredis de la Chartreuse

10 rue du Maréchal Foch Molsheim Bas-Rhin

2023-03-24 20:30:00 – 2023-03-24

Molsheim

Bas-Rhin

Molsheim

EUR Venez découvrir le groupe Soul Voices, une référence de la scène gospel française. 4 chanteuses talentueuses accompagnées de 3 musiciens chevronnés nous offrent un voyage intense au cœur du gospel. Ils s’emploient à cultiver la flamme et la ferveur de cette musique sacrée afro-américaine et prennent soin de respecter son authenticité. Ils dépoussièrent les classiques du gospel et des negro spirituals et proposent aussi des chants à découvrir, chargés de l’histoire profonde et émouvante du gospel. Un spectacle riche en partage, joie, couleurs et tolérance.

Un concert avec 4 chanteuses et 3 musicien qui vous offre un voyage intense au coeur du gospel

+33 6 47 72 41 41

Molsheim

dernière mise à jour : 2023-02-09 par