CONCERTS LES PODIUMS FLORENTAIS 2022 Mauges-sur-Loire, 10 juin 2022, Mauges-sur-Loire.

CONCERTS LES PODIUMS FLORENTAIS 2022 Vieille ville SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Mauges-sur-Loire

2022-06-10 – 2022-06-10 Vieille ville SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Les Podiums Florentais font leur grand retour en 2022 !

Tous les vendredis soir, du 10 juin au 05 août (sauf le 24 juin), se produiront divers groupes de musique dans la vieille ville de Saint-Florent-le-Vieil.

En famille ou entre amis, les Podiums Florentais vous accueillent dans un cadre exceptionnel et insolite pour célébrer la musique.

Au rendez vous, un grand nombre de styles musicaux : jazz, rock, blues, musette, salsa, latino, country, reggae et pleins d’autres encore… Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges !

Programmation disponible prochainement sur le site web de l’Animation Florentaise : https://animation-florentaise.fr/programmation-_2022/

Chaque vendredi soir se produisent des groupes de musique dans la vieille ville de Saint Florent. Marché nocturne et dégustation de vins sont aussi au programme.

animation.florentaise@orange.fr +33 2 41 86 20 14 https://www.animation-florentaise.fr/podiums-florentais

