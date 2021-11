Concerts « Les Intemporel-les » Argenton-sur-Creuse, 18 décembre 2021, Argenton-sur-Creuse.

Concerts « Les Intemporel-les » Argenton-sur-Creuse

2021-12-18 – 2021-12-18

Argenton-sur-Creuse Indre Indre

Lude et Interlude, association qui porte de nombreuses initiatives musicales en Berry notamment le Festival Debussy d’Argenton-sur-Creuse, organise, samedi 18 décembre, un événement exceptionnel, Les Intemporel-les, réparti dans plusieurs lieux de la célèbre « Venise du Berry ».

Le public est convié à explorer une musique résolument tournée vers l’échange et la découverte, et à plonger avec curiosité dans des esthétiques, des styles, de toutes les époques.

Une récréation musicale, folle et pleine de découvertes pour clore l’année 2021 et ouvrir l’année 2022 sous les meilleurs auspices. Sans oublier une surprise de taille qui sera annoncée ce même jour au public.

tourisme@cc-valleedelacreuse.fr https://my.weezevent.com/les-intemporelles

Argenton-sur-Creuse

