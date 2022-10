CONCERTS : LES INCURSIONS Mèze Mèze Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Mèze Les InCursions chez nous, à Mèze : Pour la troisième année consécutive, l’ensemble InChorus propose de faire résonner ses voix dans notre ville de Mèze pendant les vacances de la Toussaint du 23 au 29 octobre 2022. Autour d’un programme différent chaque année, des professionnels et des amateurs se rassemblent pour habiter les espaces de la Chapelle des Pénitents et de l’église St Hilaire de sonorités absolument singulières et rarement entendues… Au-delà de la qualité des concerts proposés, c’est la démarche originale qui permet à chacun de s’associer à ce concert qui fait des « InCursions » un objet tout à fait inattendu dans le paysage musical. L’ensemble InChorus est constitué de 22 jeunes chanteurs en voie de professionnalisation. Ils chantent a cappella, c’est-à dire sans instruments, un répertoire qui cette année sera inspiré par la figure de Billie Holiday telle qu’elle a été présentée par un compositeur classique dans l’½uvre Dark Like Me. Vous entendrez aussi des pages de musiques inspirées des spirituals, ou des levers de soleil musicaux venus du nord de l’Europe. Ils seront rejoints par le ch½ur des stagiaires qui travaillent à la Chapelle des Pénitents et à la Capitainerie à partir du 23 octobre. Certains viennent chanter, d’autres perfectionner leur savoir-faire en direction de ch½ur (quelques places restent disponibles pour les locaux). Venez pousser les portes de leurs espaces de travail et de concert ! PROGRAMME Concert d’arrivée – Dimanche 23 octobre à 18h – Chapelle des Pénitents

Aubade au marché – Jeudi 27 octobre – matin

L’après-midi, atelier ouvert suivi du « Concert des Chefs » à 17h – Chapelle des Pénitents

Grand concert final – Vendredi 28 octobre, 18h – Église Saint-Hilaire Ne manquez pas cet évènement d’une qualité exceptionnelle dans notre commune ! Plus d’informations : https://www.inchorusfrance.com/ et Association Les Amis des Pénitents Riere 0624800861 genevieveriere@sfr.fr >> Vivez l’évènement différemment ! Organiser un stage, une résidence, 4 concerts en une semaine, c’est un défi, Si le stage peut s’appuyer sur l’aide de l’association des Amis des Pénitents et sur le soutien logistique de la Ville de Mèze, nous sommes à la recherche de bénévoles pour aider dans la vie quotidienne. Sautez sur l’occasion de vous immerger dans la musique et le chant choral…et de faire partager la légendaire hospitalité mézoise ! Renseignements et inscriptions : contact@inchorusfrance.com ou 06.86.83.44.19 genevieveriere@sfr.fr +33 6 24 80 08 61 https://www.inchorusfrance.com/ Mèze

