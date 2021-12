La Croisée de Arts,Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) Concerts – Les Derviches Tourneurs de Konya + Eléonore Fourniau La Croisée de Arts,Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83)

1 SOIRÉE, 2 CONCERTS ! (Turquie /Iran/Irak/Syrie) Concert buissonnier hors-les-murs à la Croisée des Arts – Saint-Maximin ![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t7e/1/16/1f4c5.png) Ven. 21/01/2022![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2d/1/16/1f4cd.png) La Croisée des Arts -Saint-Maximin![????️](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/td8/1/16/1f39f.png) Tarif soirée : 20€1er Concert – 20:30 – Les Derviches Tourneurs de Konya2ème Concert – 22:00 – Eléonore Fourniau Ensemble Le Chantier, Centre de création des musiques du monde, vous propose une soirée exceptionnelle aux saveurs Turques et Kurdes… avec deux concerts inoubliables : LES DERVICHES TOURNEURS DE KONYA représentent l’un des aspects les plus envoûtants de la culture mystique de Turquie. Ils appartiennent à l’ordre musulman soufi Mevlevi fondé au XIII siècle à Konya. Ses membres sont appelés « derviches tourneurs », en référence à leur danse appelée « Samā‘ » dont les mouvements rappellent ceux d’une toupie. Les danseurs tournant en harmonie avec le cosmos pour perdre leur unité en faveur d’une communion divine, avant de redevenir humains. La musique instrumentale et les chants jouant un rôle important dans le samā‘, qui signifie « l’écoute ». Les arts traditionnels sont pour les Mevlevis des moyens avec lesquels les disciples progressent afin de « raffiner » leur goût et leur personne. ELEONORE FOURNIAU ENSEMBLE.La musique du peuple kurde est pratiquée sur quatre Etats (Turquie, Iran, Irak, Syrie). En dépit des persécutions qu’il subit, la diaspora de ce peuple a su préserver sa musique si spécifique, riche de ses variétés régionales. Héritière de trois types de « troubadours » : les conteurs, les ménestrels, les bardes, cette musique épouse toute la gamme des sentiments. Qu’ils soient épiques (accompagnée de percussions tels le bendir, la darbuka), passionnels (soutenue par l’oud, le saz, le duduk), festifs (au son du couple dohol/zurna) ou religieux. L’ensemble Eléonore Fourniau propose une lecture de cette tradition en y apportant des sonorités neuves par l’introduction d’instruments tels que la vielle à roue, la flûte bansurie, le rebab afghan etc. *source : événement [Concerts – Les Derviches Tourneurs de Konya + Eléonore Fourniau](https://agendatrad.org/e/35080) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Les Derviches Tourneurs de Konya + Eléonore Fourniau Ensemble

