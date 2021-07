Sainte-Maure-de-Peyriac Sainte-Maure-de-Peyriac Lot-et-Garonne, Sainte-Maure-de-Peyriac Concerts : Les 5 à 7 de Louspeyrous Sainte-Maure-de-Peyriac Sainte-Maure-de-Peyriac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Concerts : Les 5 à 7 de Louspeyrous 2021-07-25 – 2021-07-25 RD295 Chapelle Louspeyrous

Sainte-Maure-de-Peyriac Lot-et-Garonne Sainte-Maure-de-Peyriac Une chapelle du 13ème siècle juchée sur une hauteur surplombant un paysage ravissant. Voici le cadre qui reçoit les 5 à 7 de LOUSPEYROUS.

Organisés par le comité JAR’S (Jumelage, Art, Ruralité, Sauvegarde du patrimoine), ces rencontres artistiques sont proposées depuis 2020 une fois par mois d’avril à octobre. Le but : proposer des concerts le dimanche à 17 heures. Des concerts mais aussi du théâtre, de la poésie, de l’humour,

Chaque représentation est assurée par un binôme artiste(s)-vigneron. Ce dernier offre un pot de l’amitié après la représentation. Public, artistes et organisateurs se retrouvent pour échanger en admirant le paysage d’Albret.

Programmation 2021

Dimanche 25 juillet : ALMA DUO

Dimanche 8 août : MYRTILLE

Dimanche 5 septembre : CHORALE SE CANTABEN

Dimanche 26 septembre : VOIXLA LA

