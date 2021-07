Saint-Savin le Saint Savin Saint-Savin, Vienne CONCERTS le Saint Savin Saint-Savin Catégories d’évènement: Saint-Savin

[[http://www.lescadressup.com](http://www.lescadressup.com)](http://www.lescadressup.com) swing solo, Toulouse. ——————————————————————————– Le monde entier le réclame et, ce week-end, Saint-Savin sera le centre du monde pour deux concerts, samedi soir et dimanche midi, dans son restaurant éponyme: le Saint-Savin. Un panaché de chansons françaises et internationales, des arrangements swing et jazz, une touche d’élégance, un brin de décontraction. Un garçon urbain au pied de l’église abbatiale. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— En écoute sur [www.lescadressup.com](http://www.lescadressup.com) —————————————————————– Tristan Effroy ————– 06 15 24 68 71 ————–

Entrée libre

Tristan EFFROY Un panaché de chansons françaises et internationales le Saint Savin 22 place de la libération 86310 Saint Savin Saint-Savin Vienne

2021-07-10T20:30:00 2021-07-10T21:30:00;2021-07-11T12:30:00 2021-07-11T13:30:00

