Concerts Le printemps de la voix Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard, jeudi 6 juin 2024.

Concerts Le printemps de la voix Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard Doubs

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Trois journées pour découvrir les multiples fragrances exhalées par le bouquet sonore du Pôle d’Art Vocal.

Chaque fleur se parera de ses plus beaux atours pour enivrer de son parfum les sens des spectateurs.

PROGRAMME:

Jeudi 6 juin

– 20h: Les Jeux Artistiques de Montbéliard 2024 (classes à Horaires Aménagés Arts de la Scène, collège Lou Blazer)

Vendredi 7 juin

– Séances ouvertes aux scolaires dans l’après-midi

– 18h: Chœur d’ados et Jeune Ensemble Vocal

– 20h30: Atelier, ensemble vocal et chœur de femmes

Samedi 8 juin

– 10h: Un poirier m’a dit, Michèle Bernard (chœur dans les communes)

– 11h: Lola et le petit facteur, Dominique Baduel suivi d’un moment de rencontre (élèves du cursus jeune voix)

– 13h30: Le chat Botté, Nicole Berne (élèves du Parcours découverte)

– 14h: Michaël et le petit dinosaure, Isabelle Aboulker (élèves du Cursus Jeunes Voix, cycle 1)

– 14h30: L’arbre et Myla et l’arbre bateau, Isabelle Aboulker (élèves du Cursus Jeunes Voix, cycle 2)

– 16h: À propos de bottes, Darius Milhaud (élèves du Cursus Jeunes Voix, cycle 2 et adultes)

Gratuit dans la limite des places disponibles EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06

fin : 2024-06-08

Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Concerts Le printemps de la voix Montbéliard a été mis à jour le 2024-03-18 par COORDINATION DOUBS