Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault

2023-01-29 – 2023-01-29

Montpellier

Hérault

30 46.1 EUR Ne manquez pas le concert de « LE NEKO LIGHT ORCHESTRA » à l’Opéra Berlioz/Le Corum !

Neko Light Orchestra est un collectif de 25 musiciens compositeurs, créé à Toulouse en 2011.

Orchestre de rock mélodique spécialisé dans les ré-interprétations des musiques des Cultures de l’Imaginaire. Le groupe s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy comme le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, les films d’animation d’Hayao Miyazaki…

Au programme du 29 janvier 2023:

►À 15h30 : ‘Echos du Petit Sorcier’ – Le-Concert- Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom

Un concert ré-interprétant les plus belles musiques de la saga cinématographique « Harry Potter », composées par l’immense John Williams, Nicolas Hopper ou encore le français Alexandre Desplat.

Ce concert saura faire rêver petits et grands avec des mélodies et des sonorités

retraçant les grandes étapes de la vie du jeune sorcier le plus célèbre du monde.

Durant 1h30, admirez sur scène, quatuor de cuivres, basse, flûte traversière, chant, violon, alto, violoncelle, piano, guitare, harpe, batterie, percussions, le tout accompagné de voix. Les musiciens, vous feront vibrer à travers ce concert participatif, vivant et rythmé.

►À 19h : ‘Echos du Soleil Levant’ – Acte 1 & 2 (Best-of 3H)

Après les actes 1 & 2 du spectacle ‘Echos du Soleil Levant’, voici pour la première fois en tournée à Montpellier, un best-of spécial de 3H…

Concert hommage aux plus belles musiques et chansons des chefs d’oeuvres du cinéma d’animation japonais. Films d’Hayao Miyazaki (PRINCESSE MONONOKE, TOTORO, CHIHIRO…) du Studio Ghibli (TOMBEAU DES LUCIOLES, ARRIETTY, MARNIE…) et autres chefs d’oeuvres (AKIRA, YOUR NAME, GHOST IN THE SHELL, PAPRIKA, LES ENFANTS LOUPS…)

Ce concert embarque de nouveau le spectateur dans un voyage inoubliable au pays du soleil levant, à travers son cinéma d’animation et ses plus grands compositeurs. Entre chansons en japonais, finesse de l’instrumentation et émotions pures, le Neko Light Orchestra va assurer près de 3 heures de voyage pour toute la famille (avec entracte).

