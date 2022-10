CONCERTS: L’ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE FÊTE SES 30 ANS ! Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

CONCERTS: L'ASSOCIATION AGIR ENSEMBLE FÊTE SES 30 ANS !

Espace Cours Jardin Le Cours, Av. Gambetta Épinal

2022-11-05 14:00:00 – 2022-11-05 18:00:00

Vosges L’association Agir Ensemble fête ses 30 ans d’ existence à l’espace Cours d’Epinal ! Au programme des festivités : – Concerts avec Philippe Roussel

– Spectacles avec la Conteuse Amélie Armao Diouf et Mathieu Hohler de la Compagnie en débordement

– Atelier de Sérigraphie en partenariat avec l’Association Le 46

– Exposition rétrospective des 30 années de l’association et des 25 années de chantiers de solidarité internationale

– Stand de Maquillage à paillettes

– Vente d’artisanat

– Et tout plein d’autres surprises… Un RDV à ne surtout pas manquer ! +33 6 89 14 17 93 https://associationagirens.wixsite.com/epinal Jardin Le Cours, Av. Gambetta Espace Cours Épinal

