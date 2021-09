La Farlède La Farlède LA FARLEDE, Var Concerts La Farlède La Farlède Catégories d’évènement: LA FARLEDE

Var

Concerts La Farlède, 18 septembre 2021, La Farlède. Concerts 2021-09-18 – 2021-09-19 Chapelle de la Trinité 1011 Chemin du Haut

La Farlède Var La Farlède Mini concerts de Gospel proposés par l’ensemble vocal farlédois Polysons.

2 concerts de 30 mn, à 14h et 16h30.

Autorisation d’entrée soumise aux obligations sanitaires. http://www.lafarlede.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par Office de Tourisme Intercommunal de la Vallée du Gapeau

Détails Catégories d’évènement: LA FARLEDE, Var Autres Lieu La Farlède Adresse Chapelle de la Trinité 1011 Chemin du Haut Ville La Farlède lieuville 43.16471#6.0258