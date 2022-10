[CONCERTS] Komodor + Moundrag + Komodrag & The Mounodor Chalon-sur-Saône, 11 novembre 2022, Chalon-sur-Saône.

[CONCERTS] Komodor + Moundrag + Komodrag & The Mounodor

2022-11-11 – 2022-11-11

Komodor

< Rock psych'heavy - Bretagne >

A` mi chemin entre le Rock Psyche´de´lique 70’s et le Hi-Energy Rock, le groupe KOMODOR se´vit a` grand coup de riffs fuzzy non sans nous rappeler des influences tel que Le GrandFunk Railroad, James Gang, Slade ou autres MC5.Une me´canique bien huile´e et une e´nergie sous pression qui ne demande qu’a` exploser enlive. Un cocktail supersonique pre^t a` en de´coudre.

> Découvre : https://bit.ly/3TWqGSi

Moundrag

< Rock psych'heavy - Bretagne >

Camille et Colin Goellaën Duvivier sont deux frères qui joue repsectivement de la batterie et du clavier. Ensemble, ils démontrent qu’il n’est pas besoin de guitare pour jouer du rock n’ roll.

Passés par le groupe Smooth Motion, les deux musiciens jouent du Heavy Psych, cette musique hybride née à la fin des années 60. Quelque part entre Uriah Heep et Black Diamond Heavies, Moundrag propose un show puissant et énergique, dans lequel l’improvisation tient une place importante.

> Découvre : https://bit.ly/3xaOWXo

Komodrag & The Mounodor

< Rock psych'heavy - Bretagne >

156 km. C’est la distance qui sépare Douarnenez, ville du quintet Komodor, et Paimpol, lieu de résidence du duo Moundrag. Mais entre les deux groupes inspirés par le rock endiablé des années 1968-1973, il n’y a pas l’épaisseur d’une corde de guitare fuzz. Alimentés par la passion du groove et l’amour du riff saturé, les deux gangs fusionnent leurs noms et leurs forces pour générer sur scène un boogie dantesque, lardé de percussions explosives (forcément avec deux batteurs) et d’envolées d’orgue atomique.

> Découvre : https://bit.ly/3Bqu2G8

Tarif abonné.e.s : 6

Tarif préventes : 9 € *

Tarif réduit sur place : 9 €

Plein tarif sur place : 12 €

(* hors frais de loc.)

Tarif réduit : Demandeurs.euses d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants.es, carte Avantages Jeunes, Pass Culture, intermittents..

Réservations :

– Sympathy For The Vinyl, 12 rue des Poulets

– Rock’n art Café, 1 rue Pasteur

– En ligne : https://bit.ly/3ezjv2z (frais de loc.)

– Sur l’application Pass Culture

Attention ! Pas de CB à la billetterie le soir du concert

Paiements CB au bar acceptés dès 5 €

Ouverture des portes : 20H30

Happy Half Hour jusqu’à 21h

www.lapeniche.org/agenda

com@lapeniche.org +33 3 85 94 04 78

La Péniche 52 quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

