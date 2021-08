La Côte-Saint-André Musée Hector-Berlioz Isère, La Côte-Saint-André Concerts jeune public – Trio Méli-Mômes Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

Concerts jeune public ——————— ### Trio Méli-Mômes Attention, ces mini-concerts n’ont de mini que le nom ! A trois musiciens, les Méli-Mômes mettent l’ambiance comme s’ils étaient douze ! A coup sûr vous allez rire et chanter à l’écoute de ce répertoire qui n’oublie personne : petits et grands se retrouveront dans ces chansons qui parlent de leur quotidien, de leur vie, transformant expériences contrariantes ou petits chagrins en chansons drolatiques et entraînantes !

Entrée libre sur réservation

Découvrez le trio Méli-Môme et leur répertoire de chansons drolatiques et entraînantes ! Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André

2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T15:00:00;2021-12-29T16:00:00 2021-12-29T17:00:00

