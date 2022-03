Concerts Jazz – Big Band Carrément Jazz Tonneins, 25 juin 2022, Tonneins.

Concerts Jazz – Big Band Carrément Jazz La Manoque Cours de Verdun Tonneins

2022-06-25 18:30:00 – 2022-06-25 20:30:00 La Manoque Cours de Verdun

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins

Pour fêter la fin d’année, l’équipe de l’Ecole des Arts propose une soirée musicale festive en 2 temps.

-1ère partie à 18h30 :

Buffet dinatoire Jazz avec les professeurs et les élèves de l’Ecole des Arts.

– 2ème partie à 20h30 :

Le Big Band « Carrément Jazz » est issu de l’association Carrément Jazz Club de Lormont (Bordeaux Métropole). Ce grand orchestre est composé d’une vingtaine de musiciens (comprenant notamment chanteuse et chanteur) tous passionnés et dirigés par Fédor JELEZNOV.

Le Big Band Carrément Jazz propose un voyage dans le temps pour revivre les grands moments de l’histoire du jazz… des rives du Mississipi aux scènes des festivals mythiques en passant par le Cotton club, le Blue Note ou les quais de St Pétersbourg.

– Tout Public

– Renseignements au 05 53 79 45 99.

Pour fêter la fin d’année, l’équipe de l’Ecole des Arts propose une soirée musicale festive.

+33 5 53 79 45 99

La Manoque Cours de Verdun Tonneins

