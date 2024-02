Concerts Isha x Limsa d’Aulnay / La Fourmilière / R’May Rue René-Yves Creston Saint-Brieuc, vendredi 15 mars 2024.

Préparez-vous pour une soirée affûtée : côté Isha et Limsa, le duo d’excellence a plié le game avec sa collaboration entre technique et autodérision. La Fourmilière vient également mettre d’accord puristes et amateurs de new school, tandis que R’May fait ses débuts après avoir été repérée par La Souterraine et brillé dans plusieurs contests rap. .

Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-15 01:00:00



