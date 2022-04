Concerts : Irène DRESEL + Romane SANTARELLI Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Concerts : Irène DRESEL + Romane SANTARELLI Romans-sur-Isère, 29 avril 2022, Romans-sur-Isère. Concerts : Irène DRESEL + Romane SANTARELLI Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

2022-04-29 21:45:00 21:45:00 – 2022-04-29 Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire

Romans-sur-Isère Drôme EUR Une soirée 100% électro à 21h45 avec deux artistes féminines ! +33 4 75 02 00 40 Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Ville Romans-sur-Isère lieuville Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Concerts : Irène DRESEL + Romane SANTARELLI Romans-sur-Isère 2022-04-29 was last modified: by Concerts : Irène DRESEL + Romane SANTARELLI Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 29 avril 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme