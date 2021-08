concerts in/out – Ray Lema & Laurent de Wilde “Wheels” Abbaye de l’Epau, 11 septembre 2021, Le Mans.

Abbaye de l’Epau, le samedi 11 septembre à 20:00

Après 4 ans passés sur les routes à jouer l’un avec l’autre, Ray Lema et Laurent de Wilde ont décidé de reprendre le chemin du studio pour y enregistrer en mai dernier un nouveau répertoire, né de leur complicité forgée au fil des concerts et de longues discussions. « Wheels » propose un répertoire d’œuvres originales mêlant jazz, musique classique, musique africaine. C’est un chant unique qui fait des étincelles, une musique universelle qui touche au cœur en toute simplicité. Ray Lema est un des musiciens africains les plus aventuriers. Toujours en quête de nouveautés, de découvertes, d’inspirations, il n’a de cesse de sillonner la planète et d’enrichir son travail qui est certainement aujourd’hui une des plus belles synthèses entre musiques africaines et sons du monde entier. Ray Lema n’a de cesse de vouloir transmettre aux nouvelles générations tout le patrimoine qui a fait l’identité de son pays, le Congo, pour nourrir encore et toujours la créativité. Formé à New York, Laurent de Wilde s’est installé en France depuis plus de vingt ans. Reconnu pour ses qualités de pianiste de trio traditionnel (Prix Django Reinhart, Victoire de la Musique), il a été l’un des pionniers de la révolution électronique du jazz des années 2000 et continue de se produire très activement sur les deux fronts musicaux. Egalement écrivain, chroniqueur, animateur de radio, sa biographie de Thelonious Monk parue chez Gallimard en 1996, sera traduite en anglais, italien, espagnol et japonais et obtient le Prix Charles Delaunay de l’Académie du Jazz. Ray Lema – piano Laurent De Wilde – piano

8 à 15€

Grand concert en perspective !

Abbaye de l’Epau Rue de l’Estérel, 72000 Le Mans, France Le Mans Sarthe



