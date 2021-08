concerts in/out – Anja Lechner & François Couturier “Lontano” Abbaye de l’Epau, 12 septembre 2021, Le Mans.

concerts in/out – Anja Lechner & François Couturier “Lontano”

Abbaye de l’Epau, le dimanche 12 septembre à 17:00

Depuis qu’ils ont entrepris de poursuivre sous forme de duo une collaboration engagée depuis le début des années 2000 au sein du Tarkovsky Quartet, la violoncelliste allemande Anja Lechner et le pianiste français François Couturier inventent une musique authentiquement insituable qui, tout en s’inscrivant dans une sorte de continuité de la tradition chambriste européenne par son format et ses couleurs instrumentales, s’en démarque tout autant, par la variété de son répertoire et ses dispositifs de jeu brouillant sciemment et avec virtuosité les frontières entre musique écrite et improvisée. Six ans après la parution de leur premier disque, « Moderato Cantabile », Anja Lechner et François Couturier avec « Lontano » poursuivent et développent l’élan initial et offrent un nouvel angle de lecture à leur geste éminemment contemporain. Indéniablement, dans « Lontano », le duo chante d’une voix qui lui est propre, mêlant compositions originales et improvisations libres, s’inspirant ici d’une Cantate de Bach, là d’une chanson folklorique argentine ou faisant allusion plus ou moins directement à quelques œuvres choisies d’Henri Dutilleux, Giya Kancheli ou Anouar Brahem. Ayant profondément intégré tout ce réseau d’influences et toutes les subtilités de leur répertoire, Anja Lechner et François Couturier font non seulement resurgir dans leur dialogue des atmosphères et autres connexions expressives puisées à ces sources lointaines, mais créent dans l’instant une musique neuve et personnelle reflétant toute la diversité et l’étendue de leurs inspirations. Anja Lechner – violoncelle François Couturier – piano

8 à 15€

Un duo au répertoire subtil, entre inspirations multiples et improvisation

Abbaye de l’Epau Rue de l’Estérel, 72000 Le Mans, France Le Mans Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T17:00:00 2021-09-12T18:00:00