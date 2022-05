Concerts Iminente @Marseille / Jour 2

Concerts Iminente @Marseille / Jour 2, 21 mai 2022, . Concerts Iminente @Marseille / Jour 2

2022-05-21 – 2022-05-21 11 20 En mai, le Mucem prend l’accent portugais !



Basé à Lisbonne, le festival Iminente pose ses valises à Marseille pour deux jours et deux soirs de fête autour des cultures urbaines : concerts, expositions, performances, spectacles, conférences, gastronomie, sports… Iminente se déploie dans tous les espaces extérieurs du fort Saint-Jean.



Cette programmation particulièrement riche fait la part belle aux artistes émergents, pour la plupart originaires de France et du Portugal. Le principe fondamental du festival ? À Iminente, il n’y a pas de tête d’affiche !



Hip-hop, rock, punk, dancehall, électro… Les musiques urbaines se déploient sur quatre scènes, du J4 au fort Saint-Jean !



Terrasse du J4, 15h30

Le Bon Air DJ / Mystique



Place d’Armes, 19h30

Gisela Joao



Cour de la Commande, 20h30

Fado Bicha



Aire de battage, 21h

Piny



Place d’Armes, 23h30

Shaka Lion + guests



Cour de la Commande, 1h

