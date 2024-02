CONCERTS – Hommage acousmatique à la compositrice Else Marie Pade Le Bicolore, Maison du Danemark Paris, mardi 5 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 20h00 à 21h30

Le mardi 05 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. gratuit

ELSE est un projet musical composé et dirigé par Jean Galmiche en collaboration avec l’autrice/comédienne Julie Cardile et le violoniste Hugo Van Rechem.

Cette pièce électroacoustique pour diffusion acousmatique et interprétation mixte au plateau est un hommage à la compositrice danoise, pionnière de la musique électronique, Else Marie Pade (1924-1950).

Création de la pièce performative le 5 mars 2024 au Bicolore.

On dit de ses premières trouvailles sonores qu’elles lui sont inspirées par la rumeur du monde extérieur, perçue au travers des cloisons da sa chambre. Alitée de longs mois car souffrante, Else se prend de fascination pour ces « timbres du réel » réaccordés et développe un imaginaire de sons inédits et sans limite.

Pionnière dans l’utilisation du synthétiseur, élève de Schaeffer et de Stockhausen, résistante féministe de la première heure spécialiste en explosifs, tout dans l’œuvre et la vie de cette grande compositrice danoise a été une source d’inspiration et d’admiration pour Jean Galmiche qui découvre pour la première fois le travail d’Else Marie Pade au cours de ses études en acousmatique au Conservatoire de Paris, dans la classe de D. Dufour. Depuis, la figure d’Else l’accompagne le long de son parcours de compositeur et c’est avec évidence qu’il souhaite aujourd’hui lui rendre hommage.

Spectacle produit et hébergé par la structure Pschit, soutenu par la DRAC Ile de France , la Générale Nord Est et le GMEM Centre National de Création Musicale de Marseille.

BIOGRAPHIES

JEAN GALMICHE – Composition/Production/Guitare

Formé au conservatoire en guitare et solfège classique, puis à l’American School of Modern Music dont il sors diplômé en 2014, il intègre la classe de Composition Electroacoustique du CRR de Paris en 2015.

Il investit ces dix dernières années dans de nombreux projets musicaux en tant qu’instrumentiste, compositeur et arrangeur aussi bien dans le domaine de la musique classique, du jazz moderne ainsi que des musiques alternatives et expérimentales.

En 2012 il fonde le quintet de Folk expérimentale R.C.O. toujours actif à ce jour.

Guitariste du sextet EVA et bassiste du groupe de rock garage Hi Dive.

En 2015 il forme avec Clément Le Gall le duo d’electronic minimal GRAND 8 dont le premier album est paru au printemps 2019.

En 2016 Jean Galmiche crée le label indépendant PSCHIT afin de promouvoir une certaine idée de la scène musicale alternative parisienne.

JULIE CARDILE – Autrice-Interprète

Julie Cardile est née à Nice en 1990, dans cette même ville elle a, suivie des cours du Conservatoire d ‘art dramatique.

Elle a joué dans Les premières pièces du collectif La Machine dont elle a signé les co-écritures.

Ellle est reçue à l’ERAC en 2012.

Par ailleurs Julie est autrice et plasticienne

HUGO VAN RECHEM • Violon

Compositeur croisant les ponts entre musique contemporaine, pop électronique ou jazz, Hugo Van Rechem recherche et expérimente une musique contrastée, singulière et ambitieuse.

lnfluencé tant par des compositeurs tel que Bastien David ou Stockhausen, que par des artistes comme le

mandoliniste Chris Thile, ou l’essayiste Pacôme Thillement il puise son inspiration dans des univers singuliers comme ceux de Philip K.Dick, Miranda July ou encore David Lynch

Le Bicolore, Maison du Danemark 142 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

