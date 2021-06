Concerts Hélios Max Zita & Gospel Voices Eglise Saint Germain des Prés, 29 juin 2021-29 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 29 juin 2021

de 20h30 à 22h

payant

Concerts Hélios Max Zita & Gospel Voices

Animé par l’envie d’élargir son répertoire, Hélios organise des concerts de Gospel dans les Églises Parisiennes sous l’impulsion artistique de Max Zita et ses chœurs.

Max Zita, originaire de Guadeloupe, a fait ses études musicales à Paris. Il participe activement au développement du Gospel en France en proposant des stages.

Créateur du « Gospel Voices » et fondateur de « Gospel pour 100 voix », il est une figure emblématique sur la diffusion de ce genre musical, et endosse à la fois le rôle de compositeur, d’arrangeur et de chef de chœur.

Ses Chorales ont le plus grand nombre de concerts à leur actif et sont reconnus comme les plus populaires de France.

Assistez à un concert d’exception dans la prestigieuse Église de Saint-Germain des Prés.

Texte de Présentation

Concerts -> Musiques du Monde

Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés Paris 75006

4 : Saint-Germain-des-Près (56m) 10 : Mabillon (153m)



Contact :Paul 0681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios 0681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com

Concerts -> Musiques du Monde Étudiants;Ados;Musique;En famille;Enfants

Date complète :

2021-06-29T20:30:00+02:00_2021-06-29T22:00:00+02:00

Paul Savalle