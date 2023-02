Concerts Guitar&Rance Le Minihic-sur-Rance Le Minihic-sur-Rance Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Le Minihic-sur-Rance Concerts, Masters Class, Salon des luthiers, Scène ouverte. Vendredi 24 mars 2023 :

Concerts (places limitées) :

– 20h30 : Hervé GRALL

– 21h30 : J-Charles GUICHEN Samedi 25 mars 2023 :

Concerts (places limitées) :

– 20h30 : Dom DUFF

– 21h30 : Soïg SIBERIL Masters Class (places limitées) :

– 14h00 : Dom DUFF

– 16h00 : Soïg SIBERIL Salon des luthiers, Scène ouverte :

En vente à l'accueil de votre Super U Pleurtuit comiteminihic@gmail.com

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

