Tout l’opéra du brillant XIXème siècle et sa civilisation du plaisir lève le rideau de la scène dijonnaise avec cet irrésistible florilège d’airs dans lesquels flamboyance et émotion dansent un grisant pas de deux. Quelles que soient les contradictions du « long XIXème siècle », entre poussée scientiste et enchantement romantique, il fut assurément un âge d’or de la scène lyrique européenne.

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T20:30:00

