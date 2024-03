Concerts gratuits Merdrignac, dimanche 28 juillet 2024.

Concert gratuit au bar terrasse du Val de Landrouët, avec vue sur le plan d’eau, tous les dimanches du 7 juillet au 18 août. de 15h00 à 18h00. Ambiance décontractée et conviviale au son des plus grands classiques de la variété française et internationale. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28

Val de landrouët

Merdrignac 22230 Côtes-d’Armor Bretagne accueil.landrouet@orange.fr

