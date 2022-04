Concerts gratuits Merdrignac Merdrignac Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Merdrignac

Concerts gratuits Merdrignac, 10 juillet 2022, Merdrignac. Concerts gratuits Merdrignac

2022-07-10 – 2022-08-21

Merdrignac Côtes d’Armor Concert gratuit au bar terrasse du Val de Landrouët tous les dimanches du 10 juillet au 21 août. accueil.landrouet@orange.fr +33 2 96 28 47 98 Concert gratuit au bar terrasse du Val de Landrouët tous les dimanches du 10 juillet au 21 août. Merdrignac

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Merdrignac Autres Lieu Merdrignac Adresse Ville Merdrignac lieuville Merdrignac Departement Côtes d'Armor

Merdrignac Merdrignac Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merdrignac/

Concerts gratuits Merdrignac 2022-07-10 was last modified: by Concerts gratuits Merdrignac Merdrignac 10 juillet 2022 Côtes-d’Armor Merdrignac

Merdrignac Côtes d'Armor