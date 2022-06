Concerts gratuits du Festival de Piano La Roque-d’Anthéron La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Les Ensembles en Résidence investissent le village pour quatre concerts gratuits.

11h et 14h : Place Palmie Dolmetta

16h : Place de la République

