Vains La ferme des Cara-Meuh ! Manche, Vains Concerts gratuits à la ferme des Cara-Meuh! dans le cadre du 4e Cara-Meuh festival ! La ferme des Cara-Meuh ! Vains Catégories d’évènement: Manche

Vains

Concerts gratuits à la ferme des Cara-Meuh! dans le cadre du 4e Cara-Meuh festival ! La ferme des Cara-Meuh !, 18 septembre 2021, Vains. Concerts gratuits à la ferme des Cara-Meuh! dans le cadre du 4e Cara-Meuh festival !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La ferme des Cara-Meuh !

Concerts gratuits à la ferme des Cara-Meuh! dans le cadre du 4e Cara-Meuh festival ! SAMEDI 18h10 : Cigale Do Brazil (fanfare de percussions brésiliennes) 19h40 : FAB (rock, blues, ballades) 21h50 : Lakun Kayri (afro world) 23h30 : Dj Asso Flou (groove, afro house) DIMANCHE 15h00 : Le Bal des Enfants – Par Bretelles & Compagnie (spectacle pour les enfants) 18h15 : Butternut Trio (blues, folk) 20h05 : Moonwise (groove, soûl, jazz)) Concerts gratuits à la ferme des Cara-Meuh! dans le cadre du 4e Cara-Meuh festival ! La ferme des Cara-Meuh ! 11 route de Saint-Léonard, 50300 Vains Vains Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T02:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Vains Autres Lieu La ferme des Cara-Meuh ! Adresse 11 route de Saint-Léonard, 50300 Vains Ville Vains lieuville La ferme des Cara-Meuh ! Vains