Concerts – Grande / Vince Lahay Saint-Brieuc, 27 février 2022, Saint-Brieuc.

Concerts – Grande / Vince Lahay Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

2022-02-27 17:30:00 – 2022-02-27 19:30:00 Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

GRANDE [folk alternative | Tours]

Grande bâtit un monde où des êtres imaginaires s’invitent à danser avec nos joies, nos colères et nos peurs. C’est une voix qui écorche et berce nos âmes, la frénésie enveloppante d’un violon et une guitare qui parfois caresse, parfois blesse.

VINCE LAHAY [folk | Glomel]

Après avoir peint une aquarelle représentant la nature délavée après l’orage sur son premier album, Vince Lahay vient de sortir un second album plus lumineux, où sa folk intimiste se voit sublimée par un trio à cordes !

+33 2 96 01 51 40 https://bonjour-minuit.fr/

Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

