Concerts flûte traversière et piano 2021-07-20 18:00:00 – 2021-07-20 Eglise Saint-Pierre 11 Place Carnot

Montignac Dordogne

Montignac Dordogne Montignac Concert de Christine Prod’homme à la flûte et Guillaume Prod’homme au piano. Œuvres classiques et créations.

