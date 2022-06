Concerts Flottants – Été du Canal Catégorie d’évènement: île de France

L’Été du Canal fête ses 15 ans avec une affiche exceptionnelle pours ses concerts flottants ! L’Été du Canal revient tous les week-ends du 9 juillet au 14 août 2022. Pour sa 15e édition, le fameux festival de loisirs en plein air, organisé par Seine-Saint-Denis Tourisme, renouvelle et amplifie son format musical unique, avec 7 concerts itinérants sur l’eau accessibles à tous gratuitement , avec une programmation musicale éclectique : jazz, musiques du monde et classique, pop-rock… Au programme : Jeudi 16 juin 2022 : En avant-première cinq artistes de l’Académie des Jeunes Talents Philippe Jaroussky. En partenariat avec Alios.

: En avant-première cinq artistes de l’Académie des Jeunes Talents Philippe Jaroussky. En partenariat avec Alios. Samedi 9 juillet 2022 : Pamela Badjogo, avec le Festival Rhizomes Dimanche 10 juillet 2022 : Les musiciens du Métro : THE FRENCHY CAPTAINS, 7Idylle et TALES. En partenariat avec la RATP. Samedi 16 juillet 2022 : Banlieues Bleues Summer Camp, en cours de programmation. Dimanche 17 juillet 2022 : Dafné Kritharas, avec le Festival Métis Samedi 23 juillet 2022 : Orchestre Divertimento avec Zahia Ziouani et des danseurs de hip-hop. Dimanche 24 juillet 2022 : Banlieues Bleues Summer Camp, Laurent Bardainne et Tigre d’Eau Douce Contact : https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/concerts-flottants.html https://www.facebook.com/eteducanal https://www.facebook.com/eteducanal https://exploreparis.com/fr/

