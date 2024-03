Concerts flash Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse, mercredi 13 mars 2024.

Au fil de l’après-midi, partagez de petits moments musicaux avec des élèves de l’antenne Sud du Conservatoire des Landes et découvrez pourquoi pas quelques instruments.

Au programme ce mercredi

› entre 13h et 13h30 violoncelle,

› entre 16h et 17h30 piano et guitare.

Dans le hall de Pôle Sud Entrée libre EUR.

Voie Romaine Pôle Sud Centre de formations musicale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

