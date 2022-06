Concerts – Festi’chev Orbey, 2 juillet 2022, Orbey.

Concerts – Festi’chev Orbey

2022-07-02 18:30:00 – 2022-07-02 23:59:00

Orbey 68370

EUR Cet été, profitez à nouveau du fameux festival de musique Festi’Chev en pleine nature !

Au programme :

18h30 : ouverture des caisses.

19h : ouverture des stands restauration et buvette.

20h : 1 er concert The trabants – U2 Tribute.

22h : The 5 Rosies AC/DC – Tribute Band

Réservez vos billets ici : https://my.weezevent.com/festichev-2022

Au cœur de la montagne, venez participer à ce festival de musique et vous amuser le temps d’une soirée !

+33 3 89 71 23 51

Orbey

