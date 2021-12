Concerts féériques de Noël L’Alliage, 14 décembre 2021, Olivet.

Concerts féériques de Noël

du mardi 14 décembre au jeudi 16 décembre à L’Alliage

**Mardi 14 décembre :** ———————– ### Grands orchestres du conservatoire **Au programme** : J.S. Bach, C. Saint Saëns, Gospel, chants traditionnels… par l’orchestre “CHROMOPHONIE” dirigé par S. Kregar, par l’ensemble de flûtes dirigé par C. Chaumont, par la classe de chant et l’ensemble “CANTORUM” dirigé par J.Cavalcante, par la chorale “AD-LIBITUM” dirigée par S.Couratier. Accompagné à l’orgue par D. Colcomb. **Jeudi 16 décembre** : ———————– ### Petits ensembles et “Ultimate Big-Band” **Au programme :** – œuvres traditionnelles américaines de Carol Tune et traditionnelles écossaises de Kathryn Griesinger par l’orchestre “PIZZICATO” dirigé par S. Lorgeou-Josquin, – œuvre de Joe Zawinul ” Mercy, mercy mercy ” par l’ensemble “HOP BIG-BAND !” dirigé par J-C Legrand, – œuvres traditionnelles russes et européennes par l’orchestre “HARMONIA” dirigé par M. Anglard, -“Ultimate Big-Band” dirigé par Arthur Pierre. _**Places limitées. Sur réservation à partir du 6/12 au 02 38 63 00 57**_ _**ou à [conservatoire@olivet.fr](mailto:conservatoire@olivet.fr).**_

Sur réservation

Concerts du Conservatoire d’Olivet

L’Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet Loiret



