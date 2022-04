Concerts et Spectacles Les RDV de l’Ouïe | L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Après une première session de trois semaines de résidence en avril 2021, la SCOP Art'Syndicate revient du 23 au 30 avril 2022 à L'Autre Lieu ! Musiques du monde, jazz, blues, chanson, spectacles jeune public, conte… 10 formations participent à cette nouvelle semaine de résidences artistiques ponctuées de concerts et de présentations de travail ouverts à tous.

info@lautre-lieu.fr https://www.lautre-lieu.fr/

Espace René Le Bas Cherbourg
Cherbourg-en-Cotentin

