Concerts et spectacles de fin d’année MJC de Sceaux Catégorie d’évènement: Paris

Concerts et spectacles de fin d’année MJC de Sceaux, 11 juin 2022, . Concerts et spectacles de fin d’année

du samedi 11 juin au samedi 25 juin à MJC de Sceaux

Concerts des activités Musique : 11 et 12 juin Spectacles des activités Théâtre : Dates à venir Spectacles des activités Danses : Dates à venir Concert MMO Kids : 11 juin à 20h30 Comme pour les grands du Magic Michel Orchestra, la MJC de Sceaux propose une version MMO pour les ados. Cet événement inédit rassemblera une vingtaine de musiciens amateurs de 12 à 18 ans issus des ateliers musique de la MJC et du CRD de Sceaux/ Bourg-la-Reine autour d’un répertoire varié de reprises tous styles confondus. Un duo de MC animera cette soirée. Une première !

Gratuit

Concerts et spectacles de fin d’année MJC de Sceaux 21 rue des Écoles Quartier de la Sorbonne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-13T14:00:00 2022-06-13T18:30:00;2022-06-14T14:00:00 2022-06-14T18:30:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T18:30:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T18:30:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T18:30:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T18:30:00;2022-06-20T14:00:00 2022-06-20T18:30:00;2022-06-21T14:00:00 2022-06-21T18:30:00;2022-06-22T14:00:00 2022-06-22T18:30:00;2022-06-23T14:00:00 2022-06-23T18:30:00;2022-06-24T14:00:00 2022-06-24T18:30:00;2022-06-25T14:00:00 2022-06-25T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu MJC de Sceaux Adresse 21 rue des Écoles lieuville MJC de Sceaux Departement Paris

MJC de Sceaux Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Concerts et spectacles de fin d’année MJC de Sceaux 2022-06-11 was last modified: by Concerts et spectacles de fin d’année MJC de Sceaux MJC de Sceaux 11 juin 2022 MJC de Sceaux

Paris