CONCERTS ET SPECTACLE TOUT PUBLIC – SPECTACLE TOUS LES VENTS ET CONCERT BAGATELLE 2021-08-29 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-29

Madecourt Vosges Madecourt C’est en musique que les spectateurs seront amenés à 15h00 jusqu’au lieu du spectacle « Tous les Vents » des frères Chrysantèmes. Et l’après-midi se terminera en musique avec le concert « Bagatelle » du Tut’et.

Sur réservation lamachinchoserie@gmail.com

Sur réservation lamachinchoserie@gmail.com

Pass sanitaire obligatoire lamachinchoserie@gmail.com +33 6 28 29 81 32

