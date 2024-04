Concerts et feu d’artifice Plage du Trez-Hir Plougonvelin, samedi 20 juillet 2024.

Concerts avec DJ Taoking et Brazakuja, puis Feu d’artifice vers 23h.

BRAZAKUJA Trois voix, un violoncelle, un accordéon, et une batterie…. Entre Brésil et Balkans, Brazakuja, à travers ses compositions et ses réarrangements de musiques traditionnelles, varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré. Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu’ils s’écoutent, ses mots nous donnent le sourire aux lèvres autant qu’ils peuvent nous donner la larme à l’œil. Unis par leur amitié, inspirés par leurs voyages, forts de leur solide expérience sur scène, et fascinés par l’universalité de la musique, les trois musiciens partagent, dans une joie communicative, leur envie de donner, de rassembler, de partager, de toucher notre humanité.

DJ TAOKING est un passionné car c’est par là que tout commence. Ancien disquaire brestois, il collectionne les disques vinyles glanés aussi bien à l’autre bout du monde que tout près de chez lui. Ces pépites triées sur le volet sont choisies avec amour et propagent l’amour.

Créateur et dj résident de la soirée mensuelle Funky Touch depuis 2009, il régale tous les danseurs et adorateurs de groove brestois. Il propose des sets éclectiques sentant bon le Funk, saupoudrés d’ambiance tropicale ; musique chaleureuse et terriblement dansante.

Dj d’expérience, il distille des mixes de qualités insufflant sourires et bonne humeur lors de ses nombreuses prestations, vos petits pas de danse chaloupés sont sa récompense. .

Début : 2024-07-20 20:00:00

fin : 2024-07-20

Plage du Trez-Hir Boulevard de la mer

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne animation@plougonvelin.fr

