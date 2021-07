Gorges Gorges Gorges, Loire-Atlantique CONCERTS ET FEU D’ARTIFICE À LA COULÉE VERTE DE GORGES Gorges Gorges Catégories d’évènement: Gorges

Gorges Loire-Atlantique Gorges Festivités en soirée à la Coulée Verte///

Gorges en fête se poursuit dès 19 h à la Coulée Verte avec une scène ouverte pour les associations. La Chorale Boccaloup interprétera les chansons de son répertoire, la compagnie Théâtre Incognita proposera des extraits de pièces et un spectacle de twirling sera présenté à la nuit tombée.///

Enfin, lorsque la nuit sera bien installée, un feu d’artifice sera tiré pour clôturer cette journée de fête.Ayant été annulé l’année dernière, il a été décidé de le maintenir cette année. Il sera donc tiré exceptionnellement en septembre et non en juillet comme à son habitude. Concerts et feu d’artifice à Gorges le 4 septembre 2021 à partir de 19h, à la Coulée verte – scène ouverte, feu d’artifice et food truck http://www.gorges44.fr/ Festivités en soirée à la Coulée Verte///

