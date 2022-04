Concerts et dj-set : White Garden Kiosque à musique, 17 avril 2022, Paris.

Le dimanche 17 avril 2022

de 14h00 à 17h00

. gratuit

Pour le dimanche de Pâques, White Garden présente une après-midi de concerts et dj-set au kiosque à musique du Parc des Buttes-Chaumont.

Clara Le Meur (live)

Artiste et musicienne française basée à Paris, Clara Le Meur compose une musique d’expérimentations électroniques et de rythmes doux. Membre d’un trio de chanteuses à capella “Jardino” et du duo “Campagne”, elle compose également depuis plus de deux ans une pop lo-fi douce et poétique, créant ainsi un univers mélodique et poétique, accompagné de synthétiseurs et de sonorités romantiques. En décembre 2021, elle a sorti son premier EP sur le label indépendant Le Syndicat des Scorpions.

Tommy Moisi (live)

Artiste hétéroclite, Tommy Moisi écrit, compose et chante depuis quelques années. Ses textes, sensibles et poétiques, parlent de sentiments universels. Sa voix berce le public et son énergie dégage une douceur et une authenticité éminente. Son dernier EP, “sparkling memories” est sorti en mars 2022.

Gracchus Nortug (dj set)

Membre de White Garden, Dimitri Aurousseau partage également ses coups de coeurs musicaux en DJ set sous l’alias Gracchus Nortug. Dans les salles de concerts ou sur la web-radio Hotel Radio Paris, il crée des horizons sonores vaporeux et mouvants idéals pour des écoutes méditatives.

Scénographie réalisée par Raphaël Guillet et White Garden, merci à Mona Glassfield pour le visuel.

White Garden est une association oeuvrant à la production de diverses oeuvres artistiques. Label de musique indépendant, producteur de spectacle ou encore auto-éditeur, White Garden souhaite rapprocher les arts entre eux. Par la rencontre de différents acteurs et en faisant cohabiter des médiums pluriels, White Garden est une plateforme pluridisciplinaire ouverte à la création.

Kiosque à musique Parc des Buttes Chaumont 75019 Paris

Contact : https://fb.me/e/1zJwnhI0m white.garden.corporation@gmail.com https://www.facebook.com/whitegrdn https://www.facebook.com/whitegrdn

Mona Glassfield White Garden invite Clara Le Meur, Tommy Moisi et Gracchus Nortug au Parc des Buttes Chaumont