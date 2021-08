Chédigny Chédigny Chédigny, Indre-et-Loire Concerts et dédicaces – Chez Jeanne, guinguette villageoise associative Chédigny Chédigny Catégories d’évènement: Chédigny

Chédigny Indre-et-Loire Chédigny Chez Jeanne, la guinguette villageoise chédignoise accueille :

Vendredi 27 août – Dédicace de Sylvie Pouliquen à partir de 19h, concert de Desmos Quartet à partir de 19h30.

Samedi 28 août – Dédicace de Sophie Auconie à partir de 18h, concert de Xavier Richard à partir de 19h30. Chez Jeanne, la guinguette villageoise chédignoise accueille :

laurfau@outlook.com +33 6 70 00 07 78 http://www.chedigny.fr/

