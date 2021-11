Amiens Amiens Amiens, Somme Concerts et Ballet « Tôt » du CRR Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Amiens Somme Amiens Somme 0 0 CONCERT TÔT Voix

JEUDI 25 NOVEMBRE À 19H

Maison de la Culture d’Amiens > Bar d’entracte BALLET TÔT Ensemble chorégraphique

MARDI 30 NOVEMBRE À 19H

Maison de la Culture d’Amiens > Petit Théâtre CONCERT TÔT Musique ancienne

MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 19H

Maison de la Culture d’Amiens > Bar d’entracte CONCERT TÔT Musique de chambre et piano

VENDREDI 4 FÉVRIER À 19H

Maison de la Culture d’Amiens > Bar d’entracte CONCERT TÔT Musiques actuelles

MARDI 29 MARS À 19H

Maison de la Culture d’Amiens > Bar d’entracte CONCERT TÔT Jazz

JEUDI 7 AVRIL À 19H

Maison de la Culture d’Amiens > Bar d’entracte Entrée libre avec pass sanitaire et port du masque obligatoires CONCERT TÔT Voix

