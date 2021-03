Concerts en streaming / Le festival Variations au musée Musée d’arts de Nantes, 27 mars 2021-27 mars 2021, Nantes.

2021-03-27

Horaire : 16:00 17:00

Gratuit : oui

Dans le cadre de la 5e édition du festival Variations, porté par le Lieu unique.Variations , c’est la musique pour piano et claviers à l’honneur ! Kiosk convie Eis et Rouge, pour 2 concerts tournés dans les salles du Musée d’arts de Nantes Ce projet porté par des artistes de jazz de la région de Nantes a pour objectif de proposer des concerts dans des lieux inhabituels tout en défendant la scène locale. 15h : EisEis est un duo nantais formé du percussionniste Matéo Guyon et du contrebassiste Jérémie Ramsak, qui s’aventure du côté de la folk et de la musique minimale, entre acoustique et électronique.16h : RougeRouge se situe à mi-chemin entre musique classique et jazz. Entourée de Sylvain Didou (contrebasse) et de Boris Louvet (batterie), la pianiste Madeleine Cazenave déploie des morceaux hypnotiques, avec un brin de mélancolie joyeuse. Les concerts sont à suivre sur la chaîne Youtube du Lieu unique.

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau Malakoff – Saint-Donatien Nantes