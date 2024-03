Concerts en Sonates Thury, samedi 16 mars 2024.

Concerts en Sonates Thury Yonne

L’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre est heureuse de vous présenter un moment musical dédié aux élèves confirmés de l’école les Concerts en Sonates. Ces musiciens se produisent chaque année, accompagnés au piano et nous propose un grand moment de maîtrise et virtuosité dans les morceaux interprétés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Aquarium Salle des fêtes

Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ecoledemusique@cc-puisayeforterre.fr

L’événement Concerts en Sonates Thury a été mis à jour le 2024-03-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !